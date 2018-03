Engeland veroordeelt ‘onaanvaardbare gebeurtenissen’ in Amsterdam

De Engelse voetbalbond FA heeft de ongeregeldheden in Amsterdam rond de oefeninterland tussen Nederland en Engeland (0-1) veroordeeld. Ongeveer honderd Britten werden in de hoofdstad opgepakt, vooral vanwege verstoring van de openbare orde. Ze zijn inmiddels bijna allemaal met een boete op zak teruggestuurd naar Engeland.

“We veroordelen de onaanvaardbare gebeurtenissen in Amsterdam”, laat de FA in een verklaring weten. “In de aanloop naar deze wedstrijd hebben we de supporters nogmaals opgeroepen ons gastland te respecteren en zich daar op een verantwoorde manier te gedragen.''

Samen met de speciale voetbalafdeling van de Britse politie gaat de nationale bond de relschoppers identificeren en bestraffen. Naar schatting waren ongeveer vijfduizend Engelse voetbalfans naar Amsterdam gekomen. Engeland won met 0-1, door een doelpunt van Jesse Lingard.

Vooral op de Wallen was het lange tijd onrustig. Rond 20.45 uur, toen de wedstrijd begon, waren er nog enkele honderden Engelsen in het Wallengebied. "Kennelijk zijn zij zonder kaartje hier naartoe gekomen," liet een politiewoordvoerder weten.