Wereldtoneel lonkt voor Eriksen: ‘Maar het is niet cruciaal voor mij’

Denemarken maakt aankomende zomer in Rusland weer zijn opwachting op het WK, nadat het Scandinavische land vier jaar geleden in Brazilië nog ontbrak op het mondiale eindtoernooi. De meeste ogen zullen bij de Denen gericht zijn op Christian Eriksen. De spelmaker van Tottenham Hotspur is de absolute vedette in het team van Age Hareide, maar legt zichzelf vooralsnog niet teveel druk op.

Eriksen beseft dat het WK nog ver weg is en zegt in gesprek met BT zich vooral te focussen op het slot van het seizoen met zijn club Tottenham. "Ik heb nog niet veel nagedacht over hoe het WK zal verlopen, want er staat ons ervoor nog veel te wachten. Onder meer de Premier League en de FA Cup", aldus de middenvelder, die aankomende zomer met Denemarken is ingedeeld in een groep met Frankrijk, Australië en Peru.

De 26-jarige technicus beseft dat het mondiale eindtoernooi het ideale toneel is om zich aan het wereldpubliek te tonen. "Iedereen kijkt naar het WK. Als een speler die je niet kent een goede indruk maakt op dat toernooi, dan zal hij je erna vaker opvallen. De aandacht op het WK is enorm. Of het de transfermarkt zal beïnvloeden, verschilt altijd, maar natuurlijk wil je je tonen op het hoogste toneel. Je weet dat er veel ogen op je gericht zullen zijn, maar het is niet cruciaal voor mij. Ik wil gewoon presteren voor mijn land."