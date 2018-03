RKC blijft overeind in meest doelpuntrijke stadion van Jupiler League

Er vielen dit seizoen al 64 goals in het Rabobank IJmond Stadion, meer dan in ieder ander stadion in de Jupiler League. Het competitieduel tussen Telstar en RKC Waalwijk leverde zaterdag echter geen doelpunten op: 0-0. Door het gelijkspel geeft nummer vier Telstar wat terrein prijs ten opzichte van de top drie.

Telstar, dat aantrad zonder de voor de Verenigde Staten geselecteerde clubtopscorer Andrija Novakovich, was wel de betere ploeg. Echt grote kansen bleven in de eerste helft echter vrijwel uit. Telstar dacht recht te hebben op een strafschop na een overtreding op Melvin Platje, maar de scheidsrechter wuifde het voorval weg

In de slotfase was invaller Floris van der Linden dichtbij een treffer, maar zijn kopbal werd door Etienne Vaessen uit de hoek getikt. Platje kreeg twee grote kansen, terwijl ook Mohamed Hamdaoui dreigend was. RKC bleef echter overeind en loopt door het punt iets uit op hekkensluiter Jong FC Utrecht. Het verschil tussen beide laagvliegers is twaalf punten.

De achterstand van Telstar op nummer drie Fortuna Sittard is zes punten. FC Emmen kan zondag op gelijke hoogte komen, als die ploeg bij Almere City wint. Koploper Jong Ajax treft zondag Jong AZ en vergroot bij een zege de voorsprong op NEC naar drie punten. De Nijmegenaren verspeelden vrijdagavond punten tegen De Graafschap (1-1).