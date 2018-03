Cruijff reed Koeman van San Sebastian naar Barcelona: ‘Acht uur lang’

Ronald Koeman koestert de herinneringen aan Johan Cruijff. Laatstgenoemde overleed precies twee jaar geleden na een ziekbed en geniet nog altijd groot respect van de bondsocach van het Nederlands elftal. Vooral op menselijk vlak heeft Koeman het icoon hoog zitten.

Koeman speelde in de jaren negentig als voetballer bij Barcelona onder Cruijff. Het duo vierde samen grote successen, waaronder het winnen van de Europa Cup 1 in 1992. Koeman haalt zaterdag een bijzondere anekdote aan over hun gezamenlijke periode in Spanje. "We speelden uit bij Real Sociedad. We konden niet meteen terugvliegen, maar mijn vrouw Bartina lag op dat moment hoogzwanger in het ziekenhuis in Barcelona", begint hij in gesprek met Ons Oranje.

"Johan vond het toen nodig om mij met de auto terug te rijden in plaats van de volgende ochtend het vliegtuig te pakken", vervolgt hij. "Ik had ook met een chauffeur of met een andere auto terug kunnen gaan. Maar de trainer reed mij zelf van San Sebastian naar Barcelona, acht uur lang. Om half zes 's ochtends kwamen we aan en vijf uur later was de geboorte van onze tweede zoon Tim. Het geeft wel aan dat Cruijff totaal in het voetbal zat, maar daarbuiten ook een echte familieman was."