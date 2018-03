‘PSG stelt shortlist op met vier namen en maakt Conte topprioriteit’

De kans is groot dat Paris Saint-Germain aan het einde van dit seizoen afscheid neemt van Unai Emery en dus werkt de Franse topclub achter de schermen al hard aan het vinden van een opvolger. Voorzitter Nasser Al-Khelaifi heeft een shortlist met vier namen opgesteld en zou zelfs al gesproken hebben met een afvaardiging van Antonio Conte, zo weet The Guardian zaterdagavond te melden.

De Italiaanse coach heeft na dit seizoen nog een contract voor één jaar bij Chelsea, maar PSG acht hem gezien zijn onderkoelde relatie met de clubleiding van de Engelsen haalbaar. Conte speelt met zijn elftal al geruime tijd geen rol van betekenis meer in de Engelse titelrace en werd deze maand ook nog eens door Barcelona uitgeschakeld in de Champions League. Hij uitte de laatste maanden bovendien al meermaals zijn onvrede over het uitblijven van versterkingen, waardoor een zomers vertrek lonkt.

Bij PSG zou Conte de opvolger van Emery moeten worden. Laatstgenoemde stevent met de Parijzenaren weliswaar af op het kampioenschap in de Ligue 1, maar heeft de afgelopen twee seizoenen onvoldoende indruk gemaakt in de Champions League. In beide voetbaljaargangen kwam PSG niet verder dan de achtste finales van het toernooi, waardoor het onwaarschijnlijk is dat het aankomende zomer aflopende contract van Emery verlengd zal worden door de clubleiding.

Bij PSG zou men ervan overtuigd zijn dat de Europese ambities met Conte wel waargemaakt kunnen worden. De Italiaan won de Champions League weliswaar nog niet als trainer, maar beschikt evenwel over een indrukwekkend palmares. Zo leidde hij Bari in 2009 naar het kampioenschap in de Serie B, won hij drie landstitels met Juventus en kroonde hij zich in zijn debuutjaar bij Chelsea tot landskampioen van Engeland. PSG zou Conte een jaarsalaris van 11,4 miljoen euro in het vooruitzicht hebben gesteld.

Behalve Conte staan ook José Mourinho, Diego Simeone en Massimiliano Allegri op het lijstje van Al-Khelaifi, maar hun komst lijkt minder aannemelijk. Mourinho tekende in januari nog een nieuw contract met Manchester United, terwijl ook Simeone en Allegri bij respectievelijk Atlético Madrid en Juventus in het bezit zijn van doorlopende verbintenissen. Conte ligt nog tot halverwege 2019 vast op Stamford Bridge, maar lijkt niettemin op dit moment de meest realistische optie voor PSG, dat wel concurrentie ondervindt van de Italiaanse voetbalbond.