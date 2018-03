Koeman stelt geduld jongeling op de proef: ‘Ik ga heus nog wel spelen'

Bondscoach Ronald Koeman bracht vrijdagavond in het oefenduel van het Nederlands elftal met Engeland (0-1 nederlaag) vier invallers binnen de lijnen, maar Guus Til kwam niet in actie. De middenvelder wacht zodoende nog op zijn Oranje-debuut, maar wordt naar eigen zeggen niet ongeduldig.

Til zegt genoten te hebben van de entourage. "Dit was geweldig. Een interland is gewoon iets anders. Iedereen is voor Nederland en de supporters zijn net even wat enthousiaster dan normaal. Ik vond het echt leuk. Het volkslied is natuurlijk ook mooi", vertelt hij in gesprek met NH Sport.

Til had stiekem nog wel gehoopt op speelminuten. "Je weet het niet. Ik weet niet wat de trainer denkt. Hij had zomaar mijn naam kunnen noemen maar dat was vanavond niet het geval", vervolgt de jongeling, die maandag tegen Portugal eindelijk hoopt te debuteren. "Deze hele ervaring was leuk en ik heb tegen mezelf gezegd: ik ga heus nog wel interlands spelen, dat moet."