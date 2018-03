Eerste interland Wilshere sinds juni 2016 laat voorlopig op zich wachten

Jack Wilshere moet ook de oefeninterland van Engeland tegen Italië aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van Arsenal was vanwege knieklachten al niet meegegaan naar Amsterdam, waar Engeland de vriendschappelijke interland tegen Nederland won dankzij een doelpunt van Jesse Lingard (0-1)

Bondscoach Gareth Southgate hield de mogelijkheid open dat Wilshere in de aanloop naar het duel met Italië weer zou aansluiten bij de 'Three Lions'. De 34-voudig international heeft echter nog steeds zoveel last, dat hij dinsdag ook op Wembley niet kan voetballen. Wilshere speelde op 27 juni 2016 voorlopig zijn laatste interland, op het EK tegen IJsland

Wilshere kwam de voorbije maanden door zijn sterke spel bij Arsenal weer in beeld bij de nationale ploeg. Joe Gomez, die tegen Oranje al vroeg geblesseerd uitviel na een botsing met Bas Dost, blijft wel bij de selectie van Southgate.