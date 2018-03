Drietal van Duitsland haakt af voor kraker tegen Brazilië in Olympisch Stadion

Het Duitse elftal treedt dinsdag zonder Thomas Müller, Mesut Özil en Emre Can aan in de oefeninterland tegen Brazilië. De drie middenvelders zijn allemaal afgehaakt voor de krachtmeting in het Olympisch Stadion van Berlijn.

Müller en Özil stonden vrijdag nog in de basis in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje (1-1). Eerstgenoemde nam in Düsseldorf met een fraaie knal uit stand de gelijkmaker voor zijn rekening. Hij reisde net als Özil na de wedstrijd niet met de rest van de selectie mee naar Berlijn.

Can miste het duel met Spanje vanwege rugklachten. De middenvelder van Liverpool heeft nog steeds last en keert daarom terug naar zijn club. Sebastian Rudy sloot in Berlijn juist weer aan bij die Mannschaft. De middenvelder van Bayern München bekeek de oefeninterland tegen Spanje in het ziekenhuis op televisie met zijn pasgeboren zoontje.

Duitsland had het vooral in het eerste half uur lastig met de Spanjaarden, die na zes minuten op voorsprong kwamen via Rodrigo. De aanvaller rondde af na een prachtige steekbal van Andrés Iniesta. Müller klopte in de 35e minuut David de Gea dankzij een prachtig schot uit stand: 1-1. Beide ploegen kregen in de tweede helft kansen op een tweede treffer, maar er werd niet meer gescoord.