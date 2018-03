'Die clubs weten dat ze zich met 50 miljoen moeten melden bij Napoli’

Napoli is bezig aan een sterk seizoen in de Serie A en ook Elseid Hysaj plukt daar de vruchten van. De 24-jarige rechtervleugelverdediger heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij onder andere Bayern München en Manchester City, maar waarschuwt dat hij niet eenvoudig los te weken zal zijn uit Stadio San Paolo.

Hysaj werd in de zomer van 2015 voor een bedrag van vijf miljoen euro door Napoli opgepikt bij Empoli en tekende een jaar later alweer een nieuw, vijfjarige contract met i Partenopei. Hij liet in die verbintenis een transferclausule van vijftig miljoen euro opnemen, zo verklapt hij zaterdag op een persconferentie. "Alle clubs die mij willen kopen, weten dat ze zich met dat bedrag moeten melden bij Napoli."

"Het is een mooi bedrag om op getaxeerd te worden. Ik ben blij dat grote clubs belangstelling voor me hebben en dat motiveert mij des te meer om het harde werken door te zetten", vervolgt de Albanees international, die ondanks de interesse gelukkig zegt te zijn bij Napoli en dit seizoen met die club de Italiaanse landstitel hoopt te winnen. "Voor nu focus ik me volledig op Napoli. Ik werk graag onder Maurizio Sarri. Met mijn tijd bij Empoli meegerekend, sta ik nu zes jaar onder zijn leiding. Elke speler wil de Scudetto graag winnen; het zou een enorme prestatie zijn voor ons."