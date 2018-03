Bezoek aan nachtclub na verlies tegen Brazilië komt internationals duur te staan

De Russische voetbalbond heeft Roman Neustädter en Konstantin Rausch een boete gegeven. Beide internationals werden in de nacht van vrijdag op zaterdag, na de verloren oefeninterland tegen Brazilië, gesignaleerd in een nachtclub in Moskou. Bondscoach Stanislav Cherchesov had zijn spelers opgedragen om voor middernacht terug te zijn in het hotel.

“Met vrienden die bij de wedstrijd aanwezig waren, hebben we wat gegeten in een restaurant in Moskou”, zeggen Neustädter en Rausch in een verklaring op de website van de Russische bond. “We hebben het voorschrift geschonden om na middernacht niet meer op een openbare plaats te zijn. We bieden daarvoor onze verontschuldigingen aan en accepteren de boete.”

Neustädter bleef tegen Brazilië op de bank; Rausch zat zelfs helemaal niet bij de wedstrijdselectie. Beiden kwamen in het verleden voor Duitsland uit, maar hebben zich tot Rus laten naturaliseren. Het gastland van het komende WK speelt dinsdag in Sint-Petersburg een oefeninterland tegen Frankrijk.

Rusland ging vrijdag met 0-3 onderuit. Miranda tikte in de 52e minuut de openingstreffer binnen. Hij reageerde attent nadat een kopbal van Thiago Silva via Igor Akinfeev voor zijn voeten was beland. Philippe Coutinho verdubbelde de voorsprong even later uit een strafschop. Paulinho tekende in de 67e minuut voor de 0-3. De middenvelder kon een voorzet van Willian ongehinderd inkoppen.