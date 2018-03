Scorende Kuyt remiseert in doelpuntenfestijn nipt tegen Bayern-iconen

Dirk Kuyt heeft zaterdagmiddag met de Liverpool Legends tijdens een wedstrijd voor het goede doel gelijkgespeeld tegen de Bayern München Legends. De twee ploegen met veteranen traden voor de Liverpool Foundation aan op een uitverkocht Anfield en maakten er vooral in de eerste helft een doelpuntrijke aangelegenheid van. Na een 4-4 ruststand, waarbij Kuyt de eerste treffer voor zijn rekening nam, leek Xabi Alonso, die namens beide ploegen op het veld stond, in de tweede helft de eindstand te bepalen op 4-5. Björn Tore Kvarme voorkwam in de slotfase echter een nederlaag: 5-5.

Kuyt verscheen aan de aftrap samen met spelers als Jerzy Dudek, Jamie Carragher, Daniel Agger, Alonso, Steven Gerrard, Robbie Fowler en Michael Owen en had nog geen vijf minuten nodig om de score te openen. De Nederlander werd op maat bediend door Alonso en kopte diens voorzet achter Hans-Jörg Butt. Via Owen en Fowler liepen de iconen van the Reds al snel uit naar een 3-0 voorsprong, maar Bayern repareerde die marge nog voor de rust.

Een elftal dat bestond uit spelers als Zé Roberto, Bixente Lizarazu, Lothar Matthäus, Roy Makaay en Luca Toni knokte zich in een tijdsbestek van tien minuten weer op gelijke hoogte. Toni nam de 3-1 voor zijn rekening, waarna ook Alexander Zickler en Paulo Sérgio het net vonden. Via opnieuw Zickler kwam der Rekordmeister zelfs voor de thee nog op voorsprong, maar een rake vrije trap van Fowler bepaalde de ruststand toch op 4-4.

In het tweede bedrijf wisselde Alonso van kant en kwamen ook spelers als Patrick Berger en Ian Rush in het veld. Dat het tempo na de rust aanmerkelijk lager lag dan in het eerste bedrijf was duidelijk te zien aan de eindstand, want er werd nog maar twee keer gescoord op Anfield. Alonso mocht met nog ruim een kwartier te gaan aanleggen voor een vrije trap en liet de ingevallen David James kansloos met zijn poging in de rechterhoek. Liverpool leek het duel zodoende te gaan verliezen, maar Kvarme liet het thuispubliek vlak voor tijd toch juichen.