Spits wil via WK naar Chelsea: ‘Mijn droom is om daar door te breken’

Engeland reisde met vier spitsen af naar Amsterdam voor het oefenduel van vrijdagavond met het Nederlands elftal, maar Tammy Abraham behoorde niet tot de selectie van bondscoach Gareth Southgate. De jongeling moest genoegen nemen met een plekje bij Engeland Onder-21, maar hoopt zich de komende maanden alsnog in de kijker te spelen voor het WK deze zomer in Rusland.

De twintigjarige Abraham wordt dit seizoen door Chelsea verhuurd aan Swansea City en mocht na een sterke reeks voor die club in november debuteren voor de nationale ploeg van Engeland. Hij scoorde sinds 10 oktober echter al niet meer in de Premier League, waardoor Southgate hem voor de oefenduels met Nederland en Italië van deze maand besloot te negeren. "Het laat zien dat ik moet presteren bij mijn club Swansea", wordt Abraham geciteerd door Sky Sports.

"Het is een lastige periode voor mij geweest en gezien de concurrentie, had ik niet verwacht automatisch terug te keren in de selectie van Engeland", vervolgt hij. "Ik moet gewoon mijn best blijven doen, zodat ik een nieuwe kans krijg. Kijk naar topspitsen als Harry Kane en Sergio Agüero: ze zijn genadeloos en men verwacht van hen dat ze scoren bij ieder schot. Dat wil ik toevoegen aan mijn spel. Het gaat niet zomaar gebeuren; ik moet het laten gebeuren. Ik heb geleerd dat je zelf verbetering moet realiseren. Ik leer door moeilijke tijden op jonge leeftijd."

Abraham keert na dit seizoen normaliter terug bij Chelsea, waar hij een doorlopend contract heeft. De spits wil het WK aangrijpen om op de deur te kloppen bij the Blues, zo benadrukt hij. "Ik moet het seizoen sterk eindigen en me richten op het WK. Daarna moet ik me focussen op Chelsea. Mijn doel is om terug te keren bij Chelsea en het daar goed te doen. Ik geloof dat ik terug zal keren en goed zal presteren. Ik belandde daar al op zesjarige leeftijd. Mijn droom is om door te breken in het eerste."