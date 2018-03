Puyol: ‘Hij kan naar Real Madrid, daar heb ik geen problemen mee’

Neymar verruilde Barcelona afgelopen zomer voor het recordbedrag van 222 miljoen euro in voor Paris Saint-Germain, maar de afgelopen weken beginnen de geruchten over een vertrek van de Braziliaan uit de Franse hoofdstad alweer toe te nemen. Real Madrid zou erover nadenken om de aanvaller weer terug te halen naar LaLiga en Carles Puyol denkt dat het niet onmogelijk is dat Neymar bij de aartsrivaal van de Catalanen terecht komt.

“Ik denk dat het mogelijk is dat hij naar Real Madrid gaat, ik heb daar zelf ook geen problemen mee. Hij is een professional en het is niet onmogelijk, maar ik denk dat het moeilijk voor hem wordt om PSG te verlaten. Zij hebben veel geld voor hem betaald”, vertelt de oud-verdediger aan Estadão. Barcelona ontving ruim 200 miljoen euro voor Neymar, maar betaalde in januari ook zelf een bedrag dat tot 160 miljoen euro op kan lopen voor Phillipe Coutinho.

“Ik denk dat het allemaal een beetje te gek wordt, maar dit lijken de marktwaarden van vandaag de dag te worden. Als je ergens een speler bij een club weg wilt halen, zal je hierin mee moeten. We moeten wel proberen om het overzicht te behouden en niet te veel te betalen als we onszelf willen versterken”, vertelt de clubicoon van de Catalanen daarover.

Barcelona versterkte zich onlangs ook met Yerry Mina, die echter moeite lijkt te hebben om zich aan te passen aan het hogere niveau: “We moeten een beetje geduld hebben. Hij speelde nog niet eerder in Europa, hij komt uit Brazilië waar het voetbal heel anders is. Maar hij lijkt kwaliteiten te hebben. En Barcelona heeft Umtiti, die iedere dag groeit en snel bij de beste verdedigers ter wereld zal horen. Hij heeft zich aangepast aan de stijl van Barcelona”, sluit Puyol af.