Wenger hint naar nieuwe aanvoerder: ‘Ik vertrouw hem nu’

Jack Wilshere heeft zijn aflopende verbintenis bij Arsenal nog altijd niet verlengd, maar Arsène Wenger ziet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor de middenvelder. Wilshere kreeg eerder deze maand tijdens het Europa League-duel met AC Milan de aanvoerdersband om de arm geschoven en beschikt volgens zijn manager over de juiste kwaliteiten om the Gunners te leiden.

Nadat vaste aanvoerder Laurent Koscielny al vroeg in de wedstrijd was afgehaakt met een blessure, nam Wilshere de aanvoerdersband over. "Hij is min of meer geboren bij Arsenal en heeft een sterke band met de club. Wilshere is op het veld van grote waarde", licht Wenger zijn keuze om de 26-jarige middenvelder de aanvoerdersband te geven toe in gesprek met beIN SPORTS.

Behalve Wilshere stonden ook andere ervaren krachten als Aaron Ramsey, Mesut Özil, Henrikh Mkhitaryan en Granit Xhaka op het veld tegen Milan. "Behoudens de technische kwaliteiten die hij met zich meedraagt, beschikt hij over persoonlijkheid en staat hij op het veld op de juiste positie. Hij is nu ook volwassen genoeg om het spel om zich heen te organiseren. Gezien zijn historie, het feit dat hij al lang voor de club speelt, zijn ervaring en tactische kennis, vertrouw ik hem nu om hem aanvoerder te maken."

Het was overigens niet de eerste keer dit seizoen dat Wilshere de aanvoerdersband droeg bij Arsenal. Zo was hij in januari ook al captain in de EFL Cup-wedstrijd tegen Chelsea. Naast Koscielny komen ook Per Mertesacker en doelman Petr Cech normaliter in de hiërarchie van Arsenal nog voor Wilshere, maar zij ontbraken dus in de duels met Milan en Chelsea.