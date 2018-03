‘Ik voel dat ik misschien dichter bij het niveau van Lukaku ben gekomen’

Michy Batshuayi kwam in de eerste seizoenshelft bij Chelsea niet zoveel aan spelen toe als hij zelf had gewild, maar de spits heeft na zijn winterse overstap naar Borussia Dortmund zijn vorm weer hervonden. De Belg scoort in het shirt van die Borussen aan de lopende band en hoopt dat bondscoach Roberto Martínez daar ook wat van meekrijgt.

Batshuayi heeft zich in Duitsland razendsnel opgewerkt tot publiekslieveling: “Dat is overal zo. Als je als spits bij een nieuwe club komt en je scoort meteen, dan krijg je veel lof. Ik heb het moeilijk gehad, maar nu leert iedereen weer de echte Michy kennen”, legt hij uit aan Sporza. De aanvaller moet bij de Rode Duivels doorgaans Romelu Lukaku voor zich dulden, maar geeft ook aan dat kiezen voor de een niet automatisch hoeft te betekenen dat de ander op de bank plaats moet nemen.

“Misschien is mijn status bij de Rode Duivels wel een klein beetje veranderd nu ik zoveel scoor. Ik voel wel dat ik misschien dichter bij het niveau van Romelu gekomen ben. We komen goed overeen en we kunnen trouwens ook samen spelen”, gaat Batshuayi, die ervan uitgaat dat Martínez de juiste keuzes zal maken, verder. “Ik heb een heel goeie band met hem. Hij is me altijd blijven steunen op de moeilijke momenten. Ik voel heel veel vertrouwen van hem.”