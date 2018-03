‘Ik kon in Nederland blijven na mijn vertrek bij Ajax, maar wilde iets anders’

Kees de Boer maakte zes jaar deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, maar zal zijn doorbraak niet in de Johan Cruijff ArenA beleven. De middenvelder maakte afgelopen zomer namelijk de overstap naar Wales, waar hij een driejarig contract bij Swansea City ondertekende. Ondanks zijn voortijdige vertrek, denkt de zeventienjarige De Boer wel met warme gevoelens terug aan zijn tijd in Amsterdam.

“Ajax was een geweldige plek om te leren en op te groeien. Je kreeg daar echt een gevoel voor alle spelers die daar hadden gespeeld en de geschiedenis die zich tussen die muren heeft afgespeeld. Wij hadden het geluk getraind te worden door oud-spelers als Ronald de Boer en Dennis Bergkamp, dat was een geweldige ervaring. Vanwege de geschiedenis van de club was de druk om een resultaat te behalen er altijd. Dat was ook begrijpelijk, want de club ziet zichzelf als de beste van Nederland”, vertelt hij op de officiële website van the Swans.

“Het was de beste jeugdopleiding van het land en ik denk dat het nog steeds een van de besten van de wereld is. Het was een voorrecht om daar te mogen zijn.” De Boer besloot afgelopen zomer echter te vertrekken en kon uit meerdere aanbiedingen kiezen: “Toen er een einde kwam aan mijn tijd bij Ajax, had ik de mogelijkheid om naar een aantal Nederlandse clubs te gaan. Ik wilde echter een nieuwe uitdaging en het was op dat moment dat Swansea mij een proefperiode aanbood. Dat was een ervaring die me heeft geholpen om te komen waar ik nu ben.”

“Ik kreeg ook de kans om met voormalig Ajacied Mike van der Hoorn en Kenji Gorré, die ook een Nederlandse achtergrond heeft, te spreken. Zij vertelden mij positieve dingen over de club en het was goed om hier nog meer Nederlanders te zien, dat hielp bij mijn keuze. Ik ging daarna terug en kon Swansea niet meer uit mijn hoofd krijgen. De dingen gaan nu ook goed. Het is meer een uitdaging, het spel gaat veel sneller dan in de Nederlandse jeugd. Maar die ervaring helpt mij alleen maar in mijn ontwikkeling en groei als speler.”