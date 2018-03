‘Het is grotendeels mijn eigen schuld, ik heb kansen gekregen bij Barça’

Gerard Deulofeu werd opgeleid door Barcelona, vertrok in 2015 na een handvol optredens in de hoofdmacht van de Catalanen naar Everton en werd afgelopen zomer door Barça weer teruggehaald naar het Camp Nou. De vleugelspits slaagde er echter in de eerste helft van dit seizoen echter niet in om indruk te maken en verliet Spanje in de winter weer voor een huurperiode bij het Engelse Watford. De viervoudig Spaans international verwacht niet dat hij nog terug zal keren in de hoofdmacht van de LaLiga-koploper.

“Voor een groot deel is het mijn eigen schuld. Uiteindelijk ben ik degene die het moet verdienen om meer kansen te krijgen. Ik denk dat ik het beter deed als invaller dan in de keren dat ik in de basis mocht beginnen. Ik weet dat ik mezelf niet bewezen heb. Ik geloof meer dan wie dan ook in mezelf, maar ik weet dat ik niet consistent genoeg ben geweest”, is hij eerlijk tegenover Cope.

“Ik heb Ernesto Valverde toen ik naar Watford ging ook verteld dat het voor een groot deel mijn eigen schuld is, aangezien hij mij de kansen heeft gegeven die ik wilde krijgen. Ik denk dat het erg moeilijk zal worden om nog terug te keren. Je hoeft niet erg slim te zijn om door te hebben dat als Barcelona je uitleent aan een andere club, zij weinig interesse in je hebben.” Deulofeu denkt dat zijn tijdelijke overstap naar the Hornets, voor wie hij tot nu toe slechts vier keer in actie kwam in de Premier League, voor beide partijen de beste oplossing was

“Ik was het ermee eens dat ik moest vertrekken. Ik had al anderhalve maand niet gespeeld en het werkte gewoon niet. Ik wil spelen en gelukkig zijn, dat ben ik niet als ik op de bank zit. Na dit seizoen zullen we met Barcelona om de tafel moeten, maar ik kan nog niet zeggen wat er gaat gebeuren. Dat weet ik zelf ook nog niet.” Deulofeu beschikt nog over een tot medio 2019 doorlopend contract in Catalonië.