‘Moeilijk om Real of Barça te negeren, dat zagen we al bij Suárez en Coutinho’

Mohamed Salah is zijn eerste seizoen bij Liverpool met 36 doelpunten in 41 wedstrijden op overdonderende wijze begonnen en de Egyptenaar wordt alweer in verband gebracht met een vertrek naar bijvoorbeeld Real Madrid. Paul Ince hoopt echter dat Salah de lokroep van de Koninklijke zal kunnen weerstaan en ervoor zal kiezen om uit te groeien tot een legende op Anfield.

“Het zou dwaas zijn als hij Liverpool nu gaat verlaten, hij past daar perfect. Begrijp me niet verkeerd, het zal moeilijk worden als de grote jongen aan komen kloppen. Het is moeilijk om Real of Barcelona te negeren, dat hebben we eerder gezien bij Luis Suárez en Philippe Coutinho. Maar ik denk dat Salah moet blijven zitten waar hij zit”, schrijft hij in zijn column voor Paddy Power. “Er zit veel groei in Liverpool, ze zijn langzaam maar zeker aan het evolueren.”

“Ze klimmen omhoog in de stand en doen het fantastisch in de Premier League. Als Salah blijft en die route meemaakt, kan hij volgend seizoen zomaar in een prijzen winnend team zitten, waar hij ook nog eens de sterspeler zou zijn.” Salah maakte afgelopen voor 42 miljoen euro de overstap van AS Roma en de aanpassing aan zijn nieuwe club lijkt hem geen enkele moeite te hebben gekost. Ince haalt Alexis Sánchez en Paul Pogba aan als voorbeelden van hoe het ook anders had kunnen lopen.

“We hebben vaak gezien dat spelers waar veel geld voor is betaald floppen, maar hij is echt een uitzonderlijk talent. Liverpool speelt volgend seizoen weer in Europa, ze zullen een paar nieuwe spelers halen en hij zal weer meer dan dertig doelpunten maken. Hij is pas 25, hij heeft nog tijd zat. Hij moet nu van het voetbal genieten en hij zit bij een club met een erg goed team en een erg goede trainer, die hem precies zo laat spelen als hij zelf wil. Hij zou er spijt van kunnen krijgen als hij dat weggooit en wellicht bij een ander team op de bank belandt.”