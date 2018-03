Ibrahimovic: ‘Ik ontmoette hem bij PSG en hij praatte veel over LA Galaxy’

LA Galaxy verzekerde zich vrijdag van de komst van Zlatan Ibrahimovic, waardoor er voor de Zweed na vijftien jaar een einde komt aan zijn verblijf in de Europese top. De 36-jarige spits speelde de afgelopen anderhalf jaar voor Manchester United, maar kon dit seizoen na een zware knieblessure zijn stempel niet meer drukken op het spel van the Red Devils. Een icoon van de Engelsen overtuigde hem juist in een eerder stadium om voor de club uit Los Angeles te kiezen.

“Ik ontmoette David Beckham toen ik bij Paris Saint-Germain zat en hij praatte veel over Galaxy, de ervaringen die hij doormaakte in Amerika, hij was heel positief. Hij zei dingen als: ‘Je zou daarheen moeten gaan, het proberen, daar gaan spelen’”, blikt Ibrahimovic terug in gesprek met diverse Engelse media. Hij zei dat alles daar fantastisch is, dat het zich ontwikkelt en dat hij trots was om daar deel van uitgemaakt te hebben.”

Beckham trok in 2007 als een van de eerste grote Europese sterren naar de MLS en bleef vijf jaar actief bij LA Galaxy. Ibrahimovic hoopt een soortgelijke rol te kunnen gaan spelen als zijn voormalige ploeggenoot: “Ik ben blij met zijn woorden, want het maakt het makkelijker om te kiezen als je nadenkt over een volgende stap. En zoals ik al eerder gezegd heb, dit had eigenlijk al eerder moeten gebeuren, alleen ging het toen niet door. Maar het gebeurt nu, dus het is het lot”, sluit de aanvaller, die voor zijn overstap naar Manchester United ook al op weg leek naar de Verenigde Staten, af.