‘In die situatie zitten we niet meer: Sneijder, Robben of ik is groot verschil’

Het Nederlands elftal verloor vrijdagavond met 0-1 van Engeland en bondscoach Ronald Koeman was niet de enige die in die oefeninterland zijn debuut maakte. Hans Hateboer verdiende ook zijn eerste cap en maakte als aanvallend ingestelde rechtsback zelfs de negentig minuten vol. De verdediger van Atalanta was na afloop gematigd positief.

“Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer niet leuk was om naar te kijken. En misschien wel voor niemand. Maar dat is te verklaren. We staan hier deels met een nieuw team en in een nieuw systeem, dat heeft tijd nodig”, legt hij uit in gesprek met NUsport. Hateboer zag dat het verdedigend goed ging aan de kant van Oranje, maar vond ook dat de bal aanvallend te snel werd ingeleverd.

De voormalige verdediger van FC Groningen wijt dat deels aan een gebrek aan kwaliteit, al denkt hij ook dat de spelers aan het nieuwe systeem van Koeman, met drie centrale verdedigers, moeten wennen: “Maar we zitten niet meer in een situatie dat we elf dragende spelers in de top van Europa hebben. Robben, Sneijder of Hateboer is een groot verschil. Daarom spelen we nu anders.”

Voor Hateboer komt zijn debuut in het Nederlands elftal anderhalf jaar na zijn vertrek naar Atalanta, waar hij normaal gesproken niet weg te denken is uit de basis van de Italiaanse subtopper. De verdediger is ondanks het tegenvallende resultaat trots op zijn eerste interland: “Over een paar jaar vertel ik in welke wedstrijd ik debuteerde en dan weet niemand meer hoe die wedstrijd verliep. Bovendien heb ik meteen de negentig minuten volgemaakt.”