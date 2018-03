Verbazing bij PSV: ‘Dat er geen club voor hem gekomen is? Vind ik best gek’

Marcel Ritzmaier kwam tot nu toe negen keer in actie voor de hoofdmacht van PSV en daar lijkt het ook bij te blijven. De 24-jarige Oostenrijker werd eerder al uitgeleend aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles en maakt dit seizoen deel uit van de selectie van Jong PSV. De middenvelder had eigenlijk zijn zinnen gezet op een winters vertrek, maar kreeg geen aanbiedingen die hem konden bekoren.

“Dat er in de winterstop niets gekomen is, vond ik jammer. Het had niks met mijn contract of geld te maken, er zat gewoon geen aanbieding bij waar ik op wilde ingaan”, legt hij uit in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Daarna heb ik de knop omgezet en wil ik me hier op een positieve manier manifesteren. Ik ben blij dat ik af en toe mijn wedstrijden kan spelen en heb er ook vertrouwen in dat er volgend seizoen iets nieuws komt. Wat? Daarover praat ik nu nog niet.”

Ritzmaier probeert zijn kwaliteiten bij Jong PSV zou goed mogelijk tot hun recht te laten komen en trainer Dennis Haar is blij dat hij de beschikking heeft over de middenvelder, wiens contract in Eindhoven na dit seizoen afloopt. De coach omschrijft Ritzmaier als een heel goede voetballer, die zich altijd prima heeft opgesteld: “Dat er geen club voor hem gekomen is? Dat vind ik best gek. De jonge spelers profiteren van zijn ervaring. Hij is intelligent en gaat zeker een nieuwe club gaat vinden.”