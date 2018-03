Meunier verklapt vertrek Emery: ‘Er gaat veel veranderen bij de club’

In de Franse media wordt al langer gesproken over een naderend vertrek van Unai Emery, maar volgens rechtsback Thomas Meunier is het al definitief. In een interview met France Football zegt de Belgische verdediger dat er een trainerswissel op komst is bij Paris Saint-Germain.

Meunier is op het tweede plan geraakt na de komst van Dani Alves. Laatstgenoemde is vaste basisspeler en dat geldt zeker niet voor Meunier. De Belg is dan ook niet tevreden over zijn inbreng bij PSG. Over een vertrek wil hij nog niet praten, maar daarbij verklapt hij wel dat de Franse grootmacht na dit seizoen niet verder gaat met Emery.

“Ik wacht af. Er gaat namelijk veel veranderen bij de club, waaronder de trainerspositie”, aldus Meunier. “Ik ben niet langer 18 jaar, maar 26. Ik moet mezelf laten zien bij een club. De club weet hoe ik hier in sta.” Het naderende vertrek van Emery is overigens geen verrassing. Na de uitschakeling in de Champions League werd al gesproken over een ontslag van de coach.