Saúl ziet Busquets als leermeester: ‘Hij weet jouw volgende actie te bepalen’

Sergio Busquets wordt al jaren gezien als een van de beste verdedigende middenvelders ter wereld. Door een voetblessure ontbreekt de international op dit moment in de nationale ploeg van Spanje en dat biedt kansen voor Saúl Niguez, middenvelder van Atlético Madrid. Hoewel de twee spelers een andere speelstijl hebben, zegt Saúl nog veel te kunnen leren van Busquets.

Volgens Saúl zit hij nog lang niet op het niveau van Busquets en hij weet niet of hij ooit zo goed zal worden als de middenvelder van Barcelona. “Hij weet jouw volgende actie te bepalen”, zegt Saúl in een interview met El País. “Hij speelt de bal altijd op een manier in, waardoor je weet wat je er mee moet doen. Als hij de bal iets achter je speelt, dan verwacht hij de bal terug. Wanneer hij de bal voor je speelt, weet je dat je vrij bent en kan opendraaien. Dat gaat bij hem zo makkelijk. Als ik dat wil doen, dan moet ik enorm gefocust zijn. Bij hem gaat het vanzelf.”

De 23-jarige Saúl vindt het overigens niet helemaal eerlijk om zijn speelwijze met die van Busquets te vergelijken. Mede door zijn lichaamsbouw is Saúl een ander type voetballer dan de routinier van Barça. Busquets moet het minder van zijn fysiek hebben. “Hij compenseert dat met mentaliteit en door het feit dat hij zich altijd goed opstelt. Hij weet wanneer hij dicht bij zijn tegenstander moet staan, zodat hij op de juiste momenten druk kan zetten. Ik moet daarin mijn keuzes nog beter maken. Daarom probeer ik van hem te leren.”