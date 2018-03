‘De speeltijl van Ajax past beter bij me dan die van bijvoorbeeld Leipzig’

Ajax versterkte zich in januari met de achttienjarige aanvaller Nicolas Kühn, die werd overgenomen van RB Leipzig. De Duitse aanvaller maakte vorige week zijn debuut voor Jong Ajax in de met 2-4 gewonnen wedstrijd tegen De Graafschap. In gesprek met Ajax TV laat de talentvolle spits weten dat hij zijn draai heeft gevonden bij zijn nieuwe club.

Kühn probeert zich niet alleen op het veld zo goed mogelijk aan te passen, maar ook daar buiten. "Ik kan het meeste verstaan en heb inmiddels ook een paar woordjes geleerd. Bijvoorbeeld: morgen ga ik naar de kapper. Dingen zoals dat", aldus de aanvaller. "Sommige dingen zijn hier anders. Zaken zoals de omgeving. Ik vind de omgang met spelers ook leuker hier. Verder past de speeltijl van Ajax beter bij me dan die van bijvoorbeeld Leipzig."

De Duitse jeugdinternational, die tot medio 2021 onder contract staat bij Ajax, hoopt dit seizoen kampioen te worden in de Jupiler League. Daarna hoopt hij de aansluiting te vinden bij de hoofdmacht. “Mijn doel is om na komende zomer een plaats bij het eerste elftal te krijgen. Dan om hier een basisspeler te worden. Ik wil de mensen laten zien wat voor vaardigheden ik heb."