Koeman in een Porsche Panamera: ‘Hij was onze godfather'

Ruben Schaken kent Ronald Koeman vanuit hun gezameniljke tijd bij Feyenoord en is ervan overtuigd dat de huidige bondscoach van Oranje de aangewezen persoon is om het Nederlandse voetbal er weer bovenop te helpen. De oud-voetballer merkte bij Feyenoord dat Koeman er voor zorgde dat er op een professionelere manier gewerkt werd en er een goede sfeer ontstond.

"Hij was onze godfather. Hij behandelde iedereen gelijk. Ook de aanvoerder kreeg op zijn kop", laat Schaken weten in gesprek met de Volkskrant. "Ook de reserves kregen alle aandacht. Daar ging hij op de dag na een wedstrijd zelf mee aan de slag. Hij organiseerde teamuitjes naar chique tenten, de Harbour Club en zo. Hij vond dat Feyenoord klasse moest uitstralen. Hij droeg ook mooie kleding, reed een Porsche Panamera. Maar bij die etentjes was hij dan wel de gezellige gangmaker."

Schaken vertelt dat Koeman een goede sfeer belangrijk vindt, maar dat het gepaard moet gaan met een ijzeren discipline. "We moesten bijvoorbeeld samen ontbijten. Ik baalde ervan, moest mijn wekker om zes uur zetten. Maar voor zijn komst kwamen we pas vlak voor de training met lege magen op de club. Hij maakte ons professioneler, saamhoriger, fitter, maar zei ook na een goede reeks: jongens, neem vanavond een drankje, morgen zijn jullie vrij.”