VIDEO - Duo van Barcelona helpt Brazilië aan zege in Rusland

Rusland wordt geplaagd door blessures en hoopte de schade derhalve te beperken tegen Brazilië. Dat lukte niet bepaald, want het team van Stanislav Cherchesov ging in Moskou met 0-3 onderuit door doelpunten van João Miranda, Philippe Coutinho (strafschop) en Paulinho. De samenvatting is hieronder te bekijken.