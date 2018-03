Ibrahimovic overweegt WK-deelname: ‘Ze bellen me iedere dag’

Zlatan Ibrahimovic maakt mogelijk zijn rentree als Zweeds international. Volgens de kersverse aanwinst van LA Galaxy ligt de bal volledig bij hem. Wanneer de 36-jarige fit raakt en mee naar Rusland wil, dan is hij erbij. Dat zegt Ibrahimovic in een interview met MLSsoccer.com.

Ibrahimovic beëindigde zijn interlandloopbaan na het EK van 2016 in Frankrijk, nadat Zweden werd uitgeschakeld in de groepfase. Onder leiding van bondscoach Janne Andersson plaatste Zweden zich zonder Ibrahimovic voor het WK in Rusland, door in de play-offs met Italië af te rekenen. Sindsdien gaan er geruchten rond dat Ibrahimovic, die de afgelopen twaalf maanden grotendeels geblesseerd is geweest, zijn rentree maakt in de nationale ploeg en mee naar het mondiale eindtoernooi gaat.

Gevraagd naar een eventuele comeback, laat Ibrahimovic weten dat Zweden het graag zou willen. “Maar op dit moment is Galaxy het belangrijkste. Ik wil de club leren kennen, de stad en mijn ploeggenoten”, aldus Ibrahimovic. “Als ik mezelf hier comfortabel voel, dan kan ik de volgende stap nemen. Ze bellen me iedere dag. Ze vragen hoe ik me voel, wat ik wil, hoe ik er over denk en hoe de stand van zaken is.”

Ibrahimovic laat weten dat hij een besluit over een eventuele terugkeer bij Zweden niet wil overhaasten. “We bekijken het stap voor stap. Als ik me goed voel, denk dat ik het kan, en ik datgene kan doen waarvan ik weet dat ik het kan, dan zal de deur altijd openstaan. Het heeft niets te maken met de andere kant (Zweden, red.), maar het gaat om mijn kant. Als ik wil, dan ben ik erbij. Als ik het niet wil, dan niet. Maar we bekijken het op alle gemak. Ik heb een enorme honger naar het voetballen. Als ik dat doe, dan gaan we het zien.”