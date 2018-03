‘Ik doe het goed en denk dat ik daarom geselecteerd ben voor Oranje’

Patrick van Aanholt mocht vrijdagavond starten bij het Nederlands elftal en speelde de wedstrijd tegen Engeland (0-1 verlies) uiteindelijk helemaal uit. De 27-jarige linkerverdediger vond dat het in verdedigend opzicht ‘wel aardig’ ging.

“We hebben weinig kansen weggegeven, al viel helaas toch nog de 0-1. Maar het is een nieuw begin en we moeten nog wennen aan elkaar”, aldus de back in een interview met Omroep Brabant, die erkent dat het nog wat ‘onwennig’ oogde aan de kant van het team van Ronald Koeman. Of dat komt doordat de spelers zich té graag wilden laten zien, dat weet Van Aanholt niet.

“Misschien wel, maar ik wil me altijd laten gelden. Niet alleen bij het Nederlands elftal, ook bij mijn club. Ik denk dat ik het bij Crystal Palace goed doe en daarom weer geselecteerd ben voor Oranje en ik denk dat ik vandaag gewoon oké gespeeld heb”, besluit de zevenvoudig international.

Van Aanholt maakte in november 2013 onder Louis van Gaal zijn debuut voor Oranje. De Brabander kwam één minuut in actie in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Colombia (0-0) en maakte daarna minuten tegen Ecuador, Frankrijk, Engeland, Polen, Oostenrijk en dus opnieuw Engeland.