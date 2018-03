‘Een speler als Ziyech, hoe vaak bekritiseerd ook, die mist Oranje’

Het Nederlands elftal wist onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman vrijdagavond niet te overtuigen tegen Engeland. Oranje ging in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 onderuit door een doelpunt van Jesse Lingard in de tweede helft. De Nederlandse kranten zijn het vrijwel allemaal met elkaar eens: achterin stond het prima, maar in aanvallend opzicht is er nog veel werk aan de winkel.

Het Algemeen Dagblad merkte op dat Koeman koos voor een speelwijze die vergelijken was met hoe Tottenham Hotspur vorig seizoen speelde, in een 3-4-3-systeem bij balbezit. “Met oud-Ajacied Christian Eriksen en Dele Alli als creatieve mensen in de rug van diepe spits Harry Kane. Gisteren imiteerde Bas Dost Kane in Oranje, maar da's geen vergelijking. Te stijf, te weinig brille, te weinig aanspeelpunt. En Quincy Promes en Memphis hadden het ook moeilijk in de ondersteunde rollen om Dost heen”, is het oordeel.

Hetzelfde dagblad verwacht dat de opvolging van Arjen Robben een groot probleem gaat vormen. “Dost is al geruime tijd een fenomeen als hij in stelling wordt gebracht. Slaagt een elftal daar niet of nauwelijks in, en de verwachting is dat Oranje het de komende wedstrijden tegen Europese toplanden aanvallend niet veel beter zal doen, dan is zijn inbreng min of meer verwaarloosbaar.”

De Telegraaf was met name positief over Jeroen Zoet, die vrijdagavond de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen. Laatstgenoemde verschijnt maandag tegen Portugal onder de lat, zo bevestigde Koeman voor de wedstrijd. “Zoet zag voor zijn doel een kopbal van Jordan Henderson net naast gaan en in de 38e minuut greep hij goed en resoluut in alvorens Raheem Sterling gevaarlijk kon worden”, schrijft de krant. “De meedogenloosheid waarmee de PSV’er dit deed zei wel iets over de bewijsdrang. Waar Sterling zijn voet terugtrok ging Zoet er honderd procent in.”

Het ontbrak bij Oranje vrijdagavond aan creativiteit, merkte de Volkskrant op. Daar houdt de krant voormalig bondscoach Danny Blind deels verantwoordelijk voor. “Had hij de vrijdag met Marokko weer uitblinkende Hakim Ziyech tenminste nog international gemaakt in plaats van hem te laten lopen, dan was misschien nog wat te genieten geweest in het stadion van de club van Ziyech. Want zo'n speler als Ziyech, hoe vaak bekritiseerd ook, die mist Oranje. Iemand die vooruit denkt, die iets durft, die zich niet druk maakt om een keer balverlies meer.”

Met een doelpunt en assist was Hakim Ziyech vrijdag de grote man bij Marokko tegen Servië (2-1).

De huidige creatieve Oranje-internationals gaven tegen the Three Lions niet thuis. “Nu liep Promes vaak ergens tussen aanval en middenveld, zonder dat duidelijk was wat zijn bedoeling was. Pröpper kwam hem halverwege de tweede helft vervangen. Voorin was het hopen op een bevlieging van Depay, de enige voetballer in Oranje met werkelijk lef, met ingevingen, met gekte in de kop.”

De visie van de eerder genoemde kranten wordt gedeeld door Trouw: “Vooraf had Koeman gezegd dat hij minder doelloos getik achterin wilde, minder terugspeelballen ook op de doelman, de verkozen PSV'er Zoet, die zich weinig gerieflijk voelt met de bal aan de voet. Zijn centrumverdedigers probeerden met een lange pass zo nu en dan te gehoorzamen, maar veel richtte dat niet uit. Met vrij machteloze vleugelspitsen wreekte zich een gekend Nederlands euvel: de aanvalskracht correspondeerde bepaald niet met het hoge aantal aanvallers.”