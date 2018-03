Southgate stoort zich aan fans in ArenA: ‘Dat gejoel is onacceptabel’

Gareth Southgate kijkt tevreden terug op de overwinning van Engeland op het Nederlands elftal. The Three Lions hadden vrijdag aan een doelpunt van Jesse Lingard voldoende om het team van debuterend bondscoach Ronald Koeman te verslaan. “Het was een goede test voor ons.”

“We speelden uit en hebben de wedstrijd gecontroleerd. We hebben het 60 tot 65 minuten lang heel goed gedaan aan de bal. We hadden in de laatste fase van de aanvallen misschien meer moeten brengen, maar waren over het algemeen erg solide. Tot aan de laatste pass speelden we bij vlagen heel aardig voetbal”, zo wordt de oud-verdediger geciteerd door onder meer ITV en Sky Sports.

Southgate complimenteerde Jordan Pickford, Raheem Sterling, Harry Maguire en Jordan Henderson afzonderlijk en zei dat laatstgenoemde een kandidaat is om de aanvoerdersband ook op het WK te dragen: “We kennen de leiders binnen de groep. Jordan is zoals we weten een van de spelers die aanvoerder is bij zijn club of dat is geweest. Hij voelt zich er prettig bij en voelt zich ook comfortabel wanneer hij zich richt tot de groep.”

“Hij denkt altijd aan het collectief, niet aan het individu. Dat is een belangrijke eigenschap voor een aanvoerder. Hij heeft geweldige menselijke kwaliteiten en is zeker een leider.” Southgate zegt er overigens wel van te balen dat er tijdens het volkslied van Nederland werd gefloten in de Johan Cruijff ArenA. Dat had vermoedelijk te maken met het feit dat negentig Engelse fans eerder op de dag door de politie waren opgepakt in de binnenstad.

“Ik hoorde wat gejoel en dat is onacceptabel. Zonder dat ik de details en de achtergronden ken, is dat niet iets wat ik wil horen. Onze spelers hebben ons land heel goed vertegenwoordigd vanavond, met trots en stijl. Alles wat afdoet aan die prestatie zou heel erg jammer zijn”, aldus Southgate, die het komende dinsdag met zijn elftal opneemt tegen Italië.