Fraser wacht pikant duel op 14 april: ‘Reken maar dat hij er zo niet in staat’

Henk Fraser is volgend seizoen trainer van Sparta Rotterdam. De huidige coach van Vitesse tekent een tweejarig contract op Het Kasteel, waar hij de opvolger is van Dick Advocaat. Het moment van de benoeming van Fraser is opvallend te noemen, daar Sparta knokt tegen degradatie en met een zestiende plaats nog lang niet zeker is van handhaving. “Maar het zegt veel over Henk dat hij, ook wanneer plan B onverhoopt realiteit wordt, bij ons aan de slag gaat. Zijn gevoel bij Sparta is heel goed”, zegt technisch directeur Henk van Stee.

Fraser bedankte eerder dit jaar nog voor de klus als hoofdtrainer van FC Utrecht. Daar had hij Erik ten Hag moeten opvolgen, maar de 51-jarige Fraser wilde zijn klus bij Vitesse afmaken. Over drie weken neemt Vitesse het op tegen Sparta, een duel waarin Fraser zijn nieuwe club eventueel een handje zou kunnen helpen. “Reken maar dat Henk er zo niet in staat”, aldus Van Stee in het Algemeen Dagblad. “Winnaar als hij is, wil hij die laatste wedstrijden winnen met Vitesse. En daarom wilden we hem zo graag.”

Slechts anderhalve week na de aanstelling van Van Stee, is de nieuwe trainer voor komend seizoen al bekend. "Ik vind dit een heel logische zaak”, reageert Van Stee. “In de toekomst van Sparta had het aanstellen van een trainer prioriteit. Vandaar dat we daar meteen de schouders onder hebben gezet. Henk voldeed aan de profielschets die we op hebben gesteld. Nu zijn aanstelling rond is, kunnen we ons nu op nieuwe spelers richten.”

Sparta moet een ploeg worden met de kenmerken die Fraser had als speler. “Fraser is in zijn voorkomen echt Rotterdams. Van de mouwen opstropen”, klinkt het. “Die karaktereigenschappen wil ik weer meer in onze elftallen terug gaan zien. Winnaars, precies zoals Henk als voetballer was. Ik geloof erin dat we met Henk meer echte kerels gaan zien bij Sparta.”