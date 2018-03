‘Als je echt tegen Robben speelt, dan zie je pas hoe goed hij is’

Rick van Drongelen maakte afgelopen zomer voor drie miljoen euro de overstap van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV en houdt zich knap staande in de Bundesliga. De negentienjarige centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, merkt logischerwijs wel dat het niveauverschil met de Eredivisie groot is.

Van Drongelen deed begin maart mee tegen Bayern München (6-0 verlies) en dat vond hij ‘waanzinnig’, zo vertelt de linkspoot in een interview met De Telegraaf: “Alleen de lastigste (wedstrijd, red.) uit mijn carrière tot nu toe. Het is bikkelen. Je staat tegenover allemaal bovengemiddelde spelers, die ook nog eens samenspelen.”

Van Drongelen, die dit seizoen vijftien competitiewedstrijden speelde, kruiste de degens met onder anderen Arjen Robben. “Een fenomeen”, zegt de Zeeuw. “In Nederland is iedereen het erover eens dat hij een topspeler is, maar als je echt tegen hem speelt, dan zie je pas hoe goed die man écht is, hoe vaardig. Dat is van een heel ander niveau.”

Hoewel Van Drongelen straks kan terugkijken op een goed seizoen, gaat het in clubverband minder. Die Rothosen staan met achttien punten op de laatste plaats en de situatie is dan ook ‘moeilijk’: “Er is ons alles aan gelegen om de club geen degradatie te laten overkomen.” Het HSV van interim-trainer Christian Titz neemt het volgende week zaterdag op tegen VfB Stuttgart, de nummer acht van de Bundesliga.