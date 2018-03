‘Ajax betreurt het dat Johan nog geen permanent eerbetoon heeft’

Het is precies twee jaar geleden dat Johan Cruijff kwam te overlijden. In april 2017 werd duidelijk dat het stadion van Ajax naar de icoon vernoemd zou worden, maar die intentieverklaring is nog altijd niet omgezet in een definitief akkoord.

Algemeen directeur Edwin van der Sar betreurt het dat het onderkomen van Ajax nog altijd niet officieel de naam van ‘Nummer 14’ draagt, zo vertelt hij in De Telegraaf: “Ik geef hiermee aan het te betreuren dat wij als Ajax Johan nog geen permanent eerbetoon hebben kunnen geven, behalve dat hij voor altijd onze enige nummer veertien is. Dit rugnummer zal nooit meer worden gedragen bij Ajax.”

Het bestuur van de ArenA, Ajax en de gemeente spraken in april 2017 in een intentieovereenkomst af om de stadionnaam te veranderen. De streefdatum van 25 oktober werd echter niet gehaald. Omdat het stadion onder de nieuwe naam mogelijk inkomsten misloopt, moest worden gezocht naar een tegemoetkoming, zo vertelde toenmalig locoburgemeester Kajsa Ollongren.

“Er is de laatste maanden intensief gewerkt aan de uitwerking hiervan. Momenteel wordt hier de laatste hand aangelegd”, schreef de huidige vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Operationeel directeur Rutger Arisz liet later, in november, weten weten dat de Amsterdam ArenA nog voor het einde van het kalenderjaar officieel omgedoopt zou worden tot de Johan Cruijff ArenA, maar dat is dus nog altijd niet gebeurd.

“De familie Cruijff liet ongeveer een half jaar na zijn overlijden weten open te staan voor het wijzigen van de naam van de ArenA, wat tot dan toe niet bekend was”, zegt Van der Sar nu. “Daardoor kwam ons oorspronkelijke plan met de naamgeving van de nieuwe Toekomst op de plank te liggen en daar ligt het nog steeds. Wij vermoedden toen al dat het vernoemen van de ArenA een complexe situatie zou worden, omdat diverse partijen er iets over te zeggen hebben. Dit zou een aanzienlijk langere weg kennen.”