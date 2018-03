Hateboer glundert van trots: ‘Hier doe je het allemaal voor’

Hans Hateboer kan terugkijken op een uitstekend debuut bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman gaf bij Veronica aan dat de rechtsback ‘meer dan een voldoende’ verdient en de 24-jarige Hateboer erkent voor de camera van FOX Sports dat het ‘wel aardig’ ging tegen Engeland.

“Het was wel wennen met het team, want je speelt met deze samenstelling voor het eerst in dit systeem. Dan weet je dat het zoeken is, we hebben maar een paar dagen gehad om het erin te slijpen”, aldus Hateboer. In voetballend opzicht vond hij het Nederlands elftal bij vlagen ‘slordig’ spelen.

Na 59 minuten is het eerste tegendoelpunt van OnsOranje onder Ronald Koeman een feit... ?? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 23 maart 2018

“De afstemming is nog niet helemaal in orde, maar dat is ook logisch denk ik. We staan hier nu voor het eerst met een nieuwe groep en een nieuw systeem. Dat heb je er in drie dagen niet in.” Hateboer kwam dit seizoen 23 keer in de Serie A in actie voor Atalanta, draait een goed seizoen en zijn interlanddebuut is in zijn ogen de kers op de taart.

“Ik sta hier toch wel met een trots gevoel. Ik heb toch m'n debuut gemaakt voor het Nederlands elftal, daar doe je het allemaal voor. Dit pakken ze me niet meer af.” Nederland oefent komende maandag tegen Portugal, maar het is nog onduidelijk of de bondscoach van plan is om dan een andere rechterverdediger op te stellen.