‘Bij Sporting jank ik iedere bal erin; dan verwacht men dat hier ook’

Bas Dost leidde vrijdagavond de aanval van het Nederlands elftal, maar speelde ongelukkig, kreeg amper kansen en ging met Oranje met 0-1 onderuit tegen Engeland. De spits van Sporting Portugal erkent na afloop voor de camera van Veronica dat hij meer kan dan hij heeft laten zien.

“Het verschil met Sporting? Bij Sporting is het heel anders. Daar train je elke dag met elkaar en jank ik iedere bal erin. Dan verwacht men dat hier ook. Er zijn ook niet heel veel voorzetten geweest, maar ik heb wel kansen gehad en die heb ik gewoon niet benut”, aldus de 28-jarige Dost.

Oranje speelde voetballend niet hoogstaand, maar valt in de ogen van Dost ook weer niet veel te verwijten: “We moesten veel energie steken in het achter de bal aanlopen en dat kostte kracht. We hebben er alles aan gedaan, maar we zitten in een fase dat het niet makkelijk gaat. Het enige wat je dan kan doen, is knetterhard werken en dat hebben we gedaan. Dit kan je niemand kwalijk nemen.”