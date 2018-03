Van Dijk baalt: ‘Maar het is geen ramp dat we verliezen’

Het Nederlands elftal verloor vrijdagavond met 0-1 van Engeland en Virgil van Dijk had er meer van verwacht. De kersverse aanvoerder vond dat Oranje ‘zeker aan de bal’ pover speelde, zo vertelde hij na afloop voor de camera van Veronica.

“We konden veel meer brengen. Dat is iets waar we aan moeten werken. Of we verrast zijn? We spelen tegen Engeland, een team met veel kwaliteit”, aldus Van Dijk, die benadrukt dat Oranje ‘naar zichzelf’ moet kijken: “Het moet beter, dat is duidelijk. Zij kregen kleine mogelijkheden. We hielden het compact en gesloten. Het is dan vervelend dat je zo'n tegengoal krijgt. In aanvallend en in balbezit moet het wel beter.”

Na 59 minuten is het eerste tegendoelpunt van OnsOranje onder Ronald Koeman een feit... ?? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 23 maart 2018

De stopper van Liverpool panikeert echter niet en ziet geen reden om al te twijfelen aan het huidige Oranje: “Dat denk ik niet. We spelen tegen Engeland. Als je naar de spelers kijkt, is het geen ramp dat we verliezen. We hebben kleine mogelijkheden gehad. Ik baal als een stekker, maar we moeten niet vergeten dat het wel Engeland is.” Oranje oefent komende maandag tegen Portugal.