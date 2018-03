Frankrijk geeft het na 26 sublieme minuten in eerste helft helemaal weg

Frankrijk heeft de tweede nederlaag sinds het EK van 2016 geleden. Nog geen jaar na de nederlaag tegen Zweden in de kwalificatiecyclus voor het WK in Rusland verslikte het team van Didier Deschamps zich vrijdagavond in Colombia. Het duel in het Stade de France eindigde in 2-3, ondanks dat de Fransen in de eerste 26 minuten een 2-0 voorsprong hadden genomen.

In de eerste helft leek Frankrijk de basis voor de overwinning te leggen. Het team van Deschamps nam na tien minuten reeds de leiding: David Ospina werkte een pass van Lucas Digne vanaf links voor de voeten van Giroud, die het leer vervolgens hoog in het doel schoot. Les Bleus waren vooral in aanvallend opzicht op dreef en de 2-0, na 26 minuten spelen, mocht er absoluut zijn. Antoine Griezmann bezorgde het leer met een hakbal bij Kylian Mbappé, die Thomas Lemar na een sleepactie niet over het hoofd zag. Lemar werkte de bal vervolgens diagonaal achter Ospina: 2-0.

Lemar, Mbappé, Griezmann en Giroud maakten in de eerste helft een uitstekende indruk, terwijl Colombia ondanks de aanwezigheid van James Rodriguez, Luis Muriel en Radamel Falcao offensief gezien juist teleurstelde. De 2-1, na 28 minuten spelen, was enigszins gelukkig: een pass van Muriel vanaf links werd niet door Davinson Sánchez aangeraakt maar verdween desondanks toch in de hoek achter de verbouweerde Hugo Lloris. Zo had het team van José Pekerman toch nog een sprankje hoop voor de tweede helft.

Deschamps keek in de tweede helft lijdzaam toe hoe zijn team niet goed voor de dag kwam en de tol betaalde. Na iets meer dan een uur spelen nivelleerde Colombia de tussenstand. Na een goede combinatie tussen James en Falcao was het laatstgenoemde die het leer in de linkerhoek schoot: 2-2. Vijf minuten voor tijd trok Colombia het duel naar zich toe. Jefferson Lerma werd door Samuel Umtiti ten van gebracht, waarna Juan Fernando Quintero de bal vanaf elf meter binnenwerkte: 2-3.