Argentinië rekent met basisklant Tagliafico in slotfase af met Italië

Met Nicolas Tagliafico in de basiself heeft Argentinië in het Etihad Stadium met 0-2 weten te winnen van Italië. In het laatste kwartier van de wedstrijd liepen de Argentijnen dankzij doelpunten van Éver Banega en Manuel Lanzini weg bij la Squadra Azzurra. Voor Argentinië wacht nu komende dinsdag een ontmoeting met Spanje.

In tegenstelling tot Tagliafico startte Lionel Messi op de reservebank in Manchester. Bij de Italianen kreeg Gianluigi Buffon, die enkele maanden geleden nog zijn afscheid als international aankondigde, weer een basisplaats en de veertigjarige doelman zorgde er in zijn 176e interland voor dat Italië in de eerste helft niet op achterstand kwam. Pogingen van Tagfliafico en Gonzalo Higuaín werden op fraaie wijze gered door Buffon.

Na de rust lieten de Italianen zich na de rust meer zien en kregen via Lorenzo Insigne al snel een megakans om de voorsprong te pakken. De aanvaller van Napoli schoot van zeer dichtbij echter naast het doel van de Argentijnse doelman Willy Caballero. Vervolgens zorgden Ciro Immobile en opnieuw Insigne voor gevaar, maar een Italiaanse treffer leverde het niet op. Een kwartier voor tijd viel er aan de andere zijde wel een treffer.

Éver Banega ving de bal op de rand van het strafschopgebied op en plaatste het leer vervolgens met een harde, lage schuiver in de verre hoek achter Buffon. Uiteindelijk bepaalde Lanzini de eindstand met een fraai afstandsschot op 2-0. Voor Italië wacht nu komende dinsdag een oefeninterland tegen Engeland, dat vrijdagavond met 0-1 wist te winnen van Oranje.