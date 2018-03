Ronaldo ontpopt zich met dubbelslag in extremis tot held van Portugal

Portugal heeft een nederlaag op het laatste moment afgewend tegen Egypte. De regerend Europees kampioen leek met minimaal verschil te verliezen, maar in de blessuretijd zorgde Cristiano Ronaldo met twee doelpunten voor de 2-1. A Seleção das Quinas kan zich nu richten op de interland tegen Oranje van aanstaande maandag.

Portugal legde een verdienstelijke eerste helft op de mat in Stadion Letzigrund in Zürich en was met name in het eerste half uur veel sterker dan Egypte. Cristiano Ronaldo kreeg in het eerste kwartier vijf schietkansen en mocht even later aanleggen voor een indirecte vrije trap in het strafschopgebied, na een handsbal van de doelman van Egypte. CR7 schoot in, maar verdediger Abdallah Said blokkeerde de inzet voor de doellijn.

ONGELOOFLIJK! Portugal lijkt met 0-1 te verliezen van ????, maar diep in blessuretijd scoort Cristiano Ronaldo nog 2? keer! ?????? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 23 maart 2018

Egypte ontsnapte aan een achterstand en deed dat vlak voor rust opnieuw, toen Rolando met het hoofd scoorde, maar later werd teruggefloten vanwege buitenspel. Egypte liet zich voor rust overigens ook niet onbetuigd en kreeg enkele mogelijkheden. De beste was voor Said, die Beto op zijn pad vond. In de tweede helft werd de ban gebroken door Mohamed Salah. De aanvaller van Liverpool drukte na 57 minuten op aangeven van Said af voor de 0-1.

Salah scoorde met een schot van buiten het strafschopgebied waardoor Beto niet helemaal kansloos leek. Santos greep in en bracht onder anderen Ricardo Quaresma binnen de lijnen, maar scoren leek Portugal niet meer te doen. De invaller, Ronaldo, André Gomes en Raphaël Guerreiro kregen kansen, maar Portugal speelde te ongeïnspireerd om het de keeper van Egypte serieus moeilijk te maken. Tóch vielen er nog twee treffers: Ronaldo kopte op aangeven van Quaresma raak en in de 95e minuut tekende hij ook nog voor de 2-1 door uit een vrije trap van opnieuw Quaresma raak te knikken.