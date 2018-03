Matig Oranje lijdt nipte nederlaag bij debuut Koeman

Het Nederlands elftal is er niet geslaagd om de eerste wedstrijd onder Ronald Koeman om te zetten in een overwinning. In een matige wedstrijd wist Engeland met 0-1 te winnen in de Johan Cruijff ArenA, dankzij een treffer van Jesse Lingard na een uur spelen. Komende maandag neemt Oranje het in Genève op tegen Portugal.

In zijn eerste interland bracht Koeman een soort 3-4-3-formatie in het veld. De nieuwe bondscoach had basisplaatsen ingeruimd voor onder meer Jeroen Zoet, Matthijs de Ligt, Patrick van Aanholt, Hans Hateboer en Bas Dost. Bij de Engelsen ontbrak Harry Kane wegens een enkelblessure, terwijl onder meer Dele Alli en Jamie Vardy op de bank begonnen. Joe Gomez kreeg wel een basisplaats, maar de jonge verdediger van Liverpool moest zich al na tien minuten laten vervangen door Harry Maguire.

De eerste helft van het duel was niet bepaald een spektakelstuk. De Ligt zorgde namens Oranje voor het eerste gevaar, maar zijn afstandschot was een gemakkelijke prooi voor de Engelse doelman Jordan Pickford. Even later dook Quincy Promes op in het strafschopgebied na een fraaie pass van Van Aanholt, maar de aanvaller van Spartak Moskou kreeg de bal niet onder controle. Aan de andere zijde leverde Jesse Lingard een ongevaarlijk schotje af, terwijl Jordan Henderson maar net naast het doel van Zoet kopte. Op slag van rust kreeg Memphis Depay nog een schietkans in kansrijke positie, maar zijn poging kon Pickford niet verontrusten.

Direct na rust kreeg Kevin Strootman een schietkans op de rand van het strafschopgebied, maar hij kwam niet tot een gevaarlijk schot. Kort daarna trof Stefan de Vrij doel, maar de bal had eerder al de achterlijn gepasseerd. Engeland kreeg Oranje vervolgens onder druk en zette dat na 59 minuten spelen om in een treffer. Een afvallende bal viel voor de voeten van Jesse Lingard, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. Kort na het doelpunt kreeg Dost een mogelijkheid namens Oranje, maar de spits van Sporting Portugal raakte de bal maar half met de hak.

Tien minuten voor tijd mocht Memphis Depay aanleggen vanuit een vrije trap, maar zijn poging eindigde in de handen van Pickford. Aan de andere kant schoot Kieran Trippier vanaf de punt van het strafschopgebied op de vuisten van Zoet. In de stand kwam in de slotfase geen verandering meer. Voor Oranje staat komende maandag een oefeninterland tegen Portugal op het programma. De Engelsen nemen het komende dinsdag op tegen Italië, dat vrijdagavond met 2-0 verloor van Argentinië.