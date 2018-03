Ziyech is grote man bij Marokko: doelpunt, assist en publiekswissel

De nationale ploeg van Marokko heeft Servië vrijdagavond verslagen. Hakim Ziyech groeide uit tot de man van de wedstrijd in Turijn, want de aanvallende middenvelder van Ajax opende uit een strafschop de score en gaf later een assist op de winnende 1-2 van Khalid Boutaïb. Marokko oefent dinsdag tegen Oezbekistan.

Ziyech opende na een klein half uur de score; de linkspoot mocht aanleggen na een overtreding van Nikola Maksimovic op Nordin Amrabat en schoof rustig binnen. Heel lang konden De Leeuwen van de Atlas niet van die voorsprong genieten, want na 37 minuten knalde Dusan Tadic na een mooie passje van Adem Ljajic binnen voor de 1-1. Servië ging na die gelijkmaker beter spelen en was via een kopbal van Aleksandar Mitrovic dicht bij de voorsprong.

?? Hakim Ziyech is LOS! ?? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 23 maart 2018

Het was echter het Marokko van bondscoach Hervé Renard dat wederom het net vond: Ziyech vond op de rechterflank de ruimte voor een voorzet en legde de bal panklaar op de kruin van Boutaïb van Malatyaspor, die na veertig minuten raak kopte. Overigens stond niet alleen Ziyech in de basis bij Marokko, maar ook Karim El Ahmadi. Zakaria Labyad en Sofyan Amrabat begonnen op de bank in het stadion van Torino.

In de tweede helft probeerde Servië nadrukkelijker naar voren te spelen. Mitrovic leek voor dreiging te kunnen zorgen, maar de spits wist een lage voorzet van Aleksandar Kolarov niet te benutten. Veel meer creëerde Servië hierna niet meer en dus nam Marokko de overwinning mee. Ziyech werd in de blessuretijd getrakteerd op een publiekswissel, terwijl El Ahmadi al eerder was vervangen. Hij werd na 83 minuten afgelost door Amrabat.