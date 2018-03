Jong Ajax juicht na halve misstap van NEC; Fortuna profiteert onmiddellijk

Jong Ajax kan de koppositie in de Jupiler League zondag versterken. NEC kwam vrijdagavond niet verder dan een remise in eigen huis tegen De Graafschap en evenaart het puntenaantal van de Amsterdamse beloften: 61. De ploeg van Michael Reiziger speelt zondag tegen Jong AZ. Fortuna Sittard profiteerde van de Nijmeegse misstap door SC Cambuur te verschalken: de achterstand van de Limburgers op de gedeelde koplopers bedraagt momenteel twee punten: 59. Jong PSV was te sterk voor de leeftijdsgenoten van Jong FC Utrecht, de hekkensluiter van de Jupiler League, en neemt voorlopig een vijfde plek in.

NEC - De Graafschap 1-1

De start van het team van Pepijn Lijnders mocht er zijn; na drie minuten lag de bal al achter Filip Bednarek. Na voorbereidend werk van Steven Langil rondde Anass Achahbar in tweede instantie af. Een minuut later nivelleerde De Graafschap echter al de tussenstand: Youssef El Jebli kopte knap raak na een goede voorzet van Daryl van Mieghem. Ook in de tweede helft hielden de teams elkaar in evenwicht, maar zonder te scoren en een overwicht voor NEC. Kevin van Diermen redde in de doelmond, Langil mikte de bal op de onderkant van het aluminium en invaller Sven Braken schoot van dicht bij over. De Graafschap heeft nu al vier duels op rij niet gewonnen. NEC won drie van de laatste zes duels en remiseerde driemaal.

Helmond Sport - FC Oss 2-1

Voorafgaand aan de Brabantse derby bezette Helmond Sport de zeventiende plaats in de Jupiler League en de club kent tot dusver dus een teleurstellend seizoen. Na een kwartier spelen kwam de thuisploeg op voorsprong in het duel met FC Oss, door een treffer van Ron Janzen. Koen van der Biezen kreeg in het eerste bedrijf de kans om de bezoekers op gelijke hoogte te brengen, maar slaagde daar niet in. Na een uur spelen verdubbelde Giovanni Hiwat de marge voor Helmond Sport. Twintig minuten voor tijd bracht Huseyin Dogan de spanning nog terug in de wedstrijd, maar dichterbij kwam FC Oss niet meer in Helmond.

Fortuna Sittard - SC Cambuur 3-2

Voor het duel in Sittard goed en wel begonnen was, keek de thuisploeg al tegen een 0-2 achterstand aan. Na negen minuten had Cambuur dankzij doelpunten van Matthew Steenvoorden en Ricardo Kip al een comfortabele voorsprong. Zo snel als Fortuna op achterstand stond, kwamen de Limburgers vervolgens ook weer op gelijke hoogte. Na elf minuten spelen zorgde Lisandro Semedo voor de aansluitingstreffer. Zeven minuten later mocht de Portugees aanleggen vanaf elf meter, waarmee hij de stand na achttien minuten spelen op 2-2 bracht. Het volgende doelpunt liet vervolgens lang op zich wachten, maar twintig minuten voor tijd konden de fans van Fortuna weer juichen. Semedo tekende voor zijn derde treffer van de avond en bracht de Limburgers zo de overwinning. Fortuna profiteert zo optimaal van het puntverlies van NEC en nadert de Nijmegenaren tot op twee punten.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 1-4

De bezoekers uit Eindhoven kenden een uitstekend begin op Sportpark De Westmaat, want binnen vijf minuten stond het 0-1. Dani van der Moot schoot na een goede aanname raak in de verre hoek. Rick Mulder kreeg hierna een goede kans op de gelijkmaker, maar het was PSV dat opnieuw scoorde, via een vrije trap van Marcel Ritzmaier. FC Utrecht voerde na de pauze de druk op het doel van Luuk Koopmans op, maar incasseerde na 77 minuten de 0-3 van Matthias Verreth. De aanvaller tikte binnen na een voorzet van Joey Konings. Robin Zwartjens redde met een kopbal de Utrechtse eer, waarna Verreth met een intikker zijn tweede van de avond maakte en de eindstand van 1-4 op het bord zette.

MVV Maastricht - FC Eindhoven 2-0

MVV en FC Eindhoven leken de kleedkamers na de eerste helft op te zoeken met een doelpuntloze stand, maar in de blessuretijd sloeg de thuisploeg nog toe. Alessandro Ciranni liep de bal binnen na een goede actie en dito voorzet van Joeri Schroijen. In de eerste helft kregen beide partijen vooral in de beginfase enkele kansen, maar later gingen zij slordiger spelen en bleven grote mogelijkheden uit. Na de pauze leek Eindhoven al gauw langszij te komen via Rodney Klooster; zijn doelpunt werd vanwege buitenspel echter afgekeurd. Onder anderen Mart Lieder, Koen Kostons en Jonathan Okita kregen hierna kansen om te scoren, maar Kelechi Nwakali was de enige die nog scoorde in De Geusselt. De huurling van Arsenal scoorde in de blessuretijd uit een strafschop.