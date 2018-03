Natrappende scheidsrechter heeft laatste duel gefloten na strafverhoging

Het lijkt erop dat Tony Chapron zijn laatste wedstrijd in de Ligue 1 reeds gefloten heeft. De Franse scheidsrechter, die in januari in opspraak raakte nadat hij FC Nantes-verdediger Diego Carlos natrapte, heeft in hoger beroep een schorsing van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd gekregen. In eerste instantie werd Chapron voor drie maanden uitgesloten.

Na die drie maanden zouden er nog drie wedstrijden te spelen zijn in de Ligue 1. Chapron had eerder aangegeven dat hij na dit seizoen zou stoppen als scheidsrechter op het hoogste niveau. De leidsman besloot in beroep te gaan tegen zijn straf, in de hoop dit seizoen nog een redelijk aantal wedstrijden in de Ligue 1 te kunnen fluiten. Chapron verloor echter zijn beroepszaak en mag daardoor zes maanden de fluit niet hanteren.

en même temps peste ou choléra le choix n'est pas facile à moins qu'ils rappellent Tony Chapron mdr pic.twitter.com/nzUhebevYS — ???? Mysterious Fada (@MysteriousFada) March 11, 2018

Chapron had in januari de leiding over het competitieduel tussen FC Nantes en Paris Saint-Germain (0-1). In blessuretijd werd hij per ongeluk gevloerd door Diego Carlos, waarna hij een trappende beweging maakte richting de Braziliaan. Vervolgens kreeg de verdediger van FC Nantes zijn tweede gele kaart van Chapron. De leidsman werd direct na het duel door de Franse voetbalbond (FFF) tijdelijk op non-actief gesteld, terwijl de rode kaart van Diego Carlos werd geseponeerd.

“Tijdens de wedstrijd werd ik naar de grond gehaald door Diego Carlos en op dat moment voelde ik een scherpe pijnscheut op een plek waar ik onlangs nog een blessure aan had”, sprak Chapron daags na het incident. “Mijn verschrikkelijke reflex was om na mijn val mijn been uit te steken naar de speler. Ik wil daar mijn excuses voor aanbieden."