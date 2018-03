Koeman legt keuze voor Zoet uit: ‘Ik heb er over moeten nadenken’

Jeroen Zoet staat vrijdagavond onder de lat bij het Nederlands elftal. De PSV’er kreeg voor de vriendschappelijke interland tegen Engeland de voorkeur boven Jasper Cillessen, maar laatstgenoemde mag maandag starten tegen Portugal.

“Ik heb met beide keepers gesproken en ze gaan allebei een wedstrijd spelen. Wie tegen Engeland zou spelen, daar hebben we wel even over na moeten denken. Ik ga deze twee interlands kijken en daarna de keuze maken”, aldus bondscoach Ronald Koeman voor de camera van FOX Sports.

Koeman had de opstelling voor het duel met the Three Lions naar eigen zeggen ‘grotendeels’ in zijn hoofd zitten: “Het is een ander systeem. Je kiest voor spelers die gewend zijn zo te spelen, maar voor sommigen zal het toch even wennen zijn.” Zoet staat overigens op 9 interlands, terwijl Cilessen 38 caps achter zijn naam heeft staan.