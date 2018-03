Aankoop van Chelsea geeft toe: ‘Het is duidelijk nog niet goed genoeg’

Olivier Giroud maakte in januari de overstap van Arsenal naar Chelsea. Op Stamford Bridge kwam de Franse spits tot dusver tot acht wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en drie assists leverde. In gesprek met L’Équipe geeft Giroud toe dat het in het restant van het seizoen beter moet.

“Ik ben blij met hoe ik me aangepast heb en hoe mijn teamgenoten mij verwelkomd hebben. Maar ik moet eigenlijk meer doelpunten maken. Ik ben heel erg bezig met mijn statistieken en het is duidelijk dat het nog niet goed genoeg is”, zegt de Franse spits, die Chelsea naar verluidt zeventien miljoen euro kostte. “Ik ben in ieder geval tevreden over mijn spel. Je moet veeleisend zijn. Ik tekende bij Chelsea omdat ik een nieuwe uitdaging wilde.”

“Wanneer je in januari tekent, is dat nooit gemakkelijk. Het acclimatiseren in een team gaat dan anders. Ik wilde er direct klaar voor zijn, ook al kwam ik terug van een blessure van zes weken”, vervolgt Giroud, die momenteel deel uitmaakt van de Franse selectie voor de oefeninterlands tegen Colombia en Rusland. “De manager liet me in de tweede wedstrijd starten en het ging goed. Het is waar dat ik tot dusver ook een aantal matige wedstrijden heb gespeeld.”

Arsène Wenger stelt vrijdag dat Giroud zelf liever bij Arsenal was gebleven. “Olivier is een Arsenal-man. Hij vertrok om dezelfde reden als Theo Walcott. Ze waren teleurgesteld, maar ook realistisch genoeg om hun situatie te analyseren. Hij moest aan zijn carrière denken en besloot daarom te vertrekken, ook al had hij diep in zijn hart willen blijven”, wordt Wenger geciteerd door Metro. Giroud speelde vanaf de zomer van 2012 bij Arsenal.