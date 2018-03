Fraaie volley bezorgt Turkije zege; Bredanaar moet debuut uitstellen

De nationale ploeg van Turkije is de interlandperiode gestart met een 1-0 overwinning op Ierland. Het enige doelpunt van de wedstrijd in Antalya werd gemaakt door Mehmet Topal, die zijn tweede interlandtreffer ooit maakte. De Maansterren kunnen zich nu richten op het duel met Montenegro.

Topal besliste de wedstrijd na 52 minuten spelen: de verdedigende middenvelder van Fenerbahçe volleerde na een afdraaiende voorzet van Yusuf Yazici met zijn linker binnen en liet doelman Eoin Doile kansloos. Op basis van het veldspel was de voorsprong terecht, want Turkije had in de eerste helft al gedomineerd. Toch was de beste kans voor het Ierland van bondscoach Martin O’Neill geweest.

De inzet van Scott Hogan van Aston Villa verdween na negentien minuten spelen in het zijnet. In de slotfase schreeuwden de Ieren nog om een strafschop na een vermeende overtreding van Hasan Ali Kaldirim op Sean Maguire, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Turkije ging na de 1-0 met meer vertrouwen spelen en kreeg nog een kans via onder anderen Hakan Calhanoglu, maar het bleef bij die ene treffer van Topal.

De geboren Bredanaar Ömer Bayram bleef negentig minuten lang op de bank zitten bij het team van Mircea Lucescu. De voormalig aanvaller van NAC Breda, die is omgeturnd tot een linksback en voor Akhisarspor speelt, werd voor het eerst opgeroepen en had dus zijn debuut kunnen maken. Bayram gaf woensdag een interview aan Voetbalzone. Dat is hier terug te lezen.