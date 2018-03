Brazilië richt zich na rust op en verslaat Rusland met ruime cijfers

Brazilië heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland winnend afgesloten. Het team van bondscoach Tite scoorde via João Miranda, Philippe Coutinho en Paulinho en nam zo een 0-3 zege mee uit het Luzhniki Stadion: 0-3.

Brazilië was, zoals verwacht mocht worden, de bovenliggende partij, maar kwam in de eerste helft amper tot serieuze mogelijkheden. De beste kans was voor Gabriel Jesus, die werd bediend door Dani Alves, maar na vijf minuten op Igor Akinfeev stuitte. Het Rusland van Stanislav Cherchesov kwam niet verder dan een schietkans voor Aleksei Miranchuk, na voorbereidend werk van voormalig Feyenoorder Fedor Smolov.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Brazilië: Paulinho miste na een mooie pass van Willian oog in oog met Akinfeev. Even later, in minuut 53, was het alsnog raak voor de Zuid-Amerikanen: Akinfeev redde nog op een kopbal van Thiago Silva, maar was kansloos op de rebound van dichtbij van João Miranda van Internazionale. De laatste keer dat Rusland en Brazilië tegen elkaar speelden, in 2013, eindigde het treffen in een 1-1 gelijkspel.

Cherchesov zal getekend hebben voor een dergelijk resultaat, maar een punt zat er vrijdag niet in voor Sbornaya. Sterker: de achterstand liep nog flink op in Moskou. Philippe Coutinho scoorde uit een strafschop nadat Paulinho was gevloerd door Aleksandr Golovin en Paulinho maakte er na een fraaie actie en dito voorzet van Willian 0-3 van. Paulinho had vaker kunnen scoren, maar hij miste na een uur voor een vrijwel leeg doel.