Beschonken Engelse voetbalfans zorgen voor problemen in Amsterdam

Het centrum van Amsterdam is vanmiddag overspoeld met Engelse voetbalsupporters. De Engelsen zijn in de stad voor de oefeninterland tussen Oranje en the Three Lions, die vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA gespeeld wordt. Helemaal onrustig bleef het niet in de hoofdstad, waar onder meer een fiets in de gracht werd gegooid.

Daarnaast is op filmpjes te zien hoe er met bier wordt gegooid naar passerende boten. De Engelse fans hadden zich vanmiddag voornamelijk op de Amsterdamse wallen verzameld. In totaal zouden er circa 4500 Engelsen de oversteek hebben gemaakt voor de oefeninterland. Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover het ANP dat er fans met blikjes en glazen gooien en dat er op straat wordt gedronken.

Als het de-escalerend werkt, deelt de politie hiervoor geen boetes uit. Tot dusver zijn er vrijdag drie Engelsen opgepakt voor openbaar dronkenschap. Donderdagavond werden er al 25 mensen gearresteerd, nadat zij onder meer flesjes naar de politie gooiden. Nederland en Engeland trappen vrijdagavond op 20.45 af in de Johan Cruijff ArenA.