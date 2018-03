Update: Koeman kiest toch voor Bas Dost in punt van de aanval

Zoals verwacht maakt Hans Hateboer vrijdagavond zijn debuut in het Nederlands elftal. De rechtsachter van Atalanta start in de defensie, samen met Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Patrick van Aanholt en de nieuwe aanvoerder Virgil van Dijk.

Georginio Wijnaldum, Davy Pröpper en Kevin Strootman moeten voor de controle zorgen op het middenveld en verder heeft Ronald Koeman basisplaatsen ingeruimd voor Memphis Depay, Quincy Promes en Jeroen Zoet. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven onder anderen Jasper Cillessen, die bij Barcelona niet wekelijks speelt.

Koeman kondigde donderdag op de persconferentie al aan dat Oranje voorlopig afstapt van het bekende systeem met twee buitenspelers: “De komende vier interlands wil ik gebruiken voor iets anders. We hebben niet meer de echte toppers, dus dan zoek je het in andere dingen. Ik zeg niet dat we nooit meer 4-3-3 gaan spelen”.

Opstelling Oranje: Zoet; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, De Ligt, Van Aanholt; Wijnaldum, Strootman; Promes, Dost en Depay.

Update 23 maart 19.40 uur - Koeman kiest toch voor Bas Dost in punt van de aanval

Niet Davy Pröpper, maar Bas Dost staat vrijdagavond in de basis bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman heeft toch besloten om zijn elftal in systeem te laten starten waarin Memphis Depay achter Dost en Quincy Promes staat opgesteld. “We hebben met Memphis en Promes jongens die de diepte zoeken en snelheid hebben. Je kunt ook directer spelen met Dost in de spits en Bas verdient het om te starten”, aldus Koeman voor de camera van FOX Sports.