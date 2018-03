Voormalig ad-interim van Feyenoord keert terug bij Helmond Sport

Leon Vlemmings heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De 47-jarige Brabander is door Helmond Sport aangesteld als de opvolger van algemeen directeur Marcel van den Bunder. Hij heeft een contract getekend tot de zomer van 2020.

Vlemmings zal zich ook gaan bemoeien met het technisch beleid bij de huidige nummer zeventien van de Jupiler League. “Leon brengt een vracht aan ervaring mee en kent de voetballerij erg goed. Wij zijn er van overtuigd dat hij de juiste man is voor Helmond”, reageert voorzitter Philippe van Esch.

Vlemmings is geen onbekende voor Helmond, want hij was er eerder al middenvelder. “Het maakt me enorm trots dat ik nu gevraagd ben om in een andere rol terug te keren. Helmond heeft door het nieuwe stadion en de sport- en beleefcampus een mooie toekomst voor zich om echt iets te kunnen betekenen voor Helmond”, reageert de bestuurder.

Vlemmings was eerder als (assistent-) coach werkzaam bij PSV, FC Eindhoven, NAC Breda, Feyenoord, AEK Larnaca, Excelsior en Go Ahead Eagles en bij Roda JC Kerkrade was hij in het seizoen 2013/14 technisch directeur. Vlemmings was na het opstappen van Mario Been in 2012 overigens nog korte tijd interim-trainer en na de aanstelling van Ronald Koeman werd zijn contract ontbonden.